السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يعزي ذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة



جدة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم ، تعازيه لذوي مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة عبدالله الثقفي .

وعبَّر الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته منزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو مستشار أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته .

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21:32ت م

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