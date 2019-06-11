السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة الـ 12 للاتحاد الدولي لمعلومات الطيران بتونس



تونس 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

بدأت أعمال الدورة الـ 12 للاتحاد الدولي لمعلومات الطيران، في تونس اليوم، بمشاركة خبراء ومصنعين في مجال الطيران المدني من مختلف دول العالم.

وتبحث الدورة التي تستمر ثلاثة أيام موضوعات عدة تتعلق بالخطة العالمية لمنظومة إدارة معلومات الطيران ورقمنة بنك المعلومات الخاص بالمنظومة، إلى جانب مناقشة مستجدات رقمنة نشريات اعلام الطيارين ورقمنة خرائط دراسات الحركة الجوية.

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21:00ت م

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