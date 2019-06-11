السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل أمين حفر الباطن ومديري البلديات



حفر الباطن 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن في مكتبه بالمحافظة اليوم أمين حفر الباطن المهندس علي الغامدي يرافقه مديرو البلديات التابعة للمحافظة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك ، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات .

وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة ، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده على الجميع وهم في أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة وأن ينصر جنودنا البواسل.

// انتهى //

20:53ت م

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