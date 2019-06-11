اقتصادي / الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق على ارتفاع



لندن 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وصعد مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي بنسبة 0.67 في المئة، ليصل عند مستوى 3401.10 نقطة.

وحقق مؤشر (أي إي إكس) الهولندي مكاسب بمقدار 3.82 نقطة، ليصل عند مستوى 557.22 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (داكس) الألماني بمقدار 110.43 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 12155.81 نقطة.

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20:16ت م

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