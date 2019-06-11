السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين



بريدة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم شرطة المنطقة بمنع مسيرات الزواجات، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بصفة فورية على السائقين والمركبات، وإبلاغ ملاك قصور الأفراح والاستراحات بإخطار المستأجرين خطياً بمقتضى ذلك.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل: إن ما لوحظ في مناسبات الزواجات من القيام بمسيرات لقصور الأفراح، مما كان سبباً للتذمر والتضييق على الكثير من المواطنين من تعطيل لمصالحهم بإغلاق الطرقات ومضايقة للمارة والاستهتار بالأرواح وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين من مواطنين ومقيمين وعدم الاحترام للأنظمة والتعليمات المرعية.

وأكد أمير القصيم أن تفاقم مثل تلك التصرفات التي أصبحت ظاهرة تأذى منها الجميع، توجب تطبيق العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية سواء على المركبات أو على سائقيها، مشددًا سموه باستمرار المتابعة وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية المتاحة، وضمن النشرات الأمنية الدورية.

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17:57ت م

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