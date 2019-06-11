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قطار الحرمين يضاعف عدد المقاعد في رحلاته
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلن قطار الحرمين السريع مضاعفة عدد المقاعد في رحلاته عبر زيادة عدد العربات ابتداءً من يوم غد الأربعاء 12 يونيو.
ويقدم قطار الحرمين السريع خدماته إلى قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي، ويستهدف تسهيل انتقال ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار العام.
ويعتبر قطار الحرمين السريع أضخم مشروع نقل عام في منطقة الشرق الأوسط، كما يعد ضمن البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة.
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