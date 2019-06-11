- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وزير التعليم يعزي ذوي عبدالله الثقفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير التعليم يعزي ذوي عبدالله الثقفي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدى وزير التعليم، حمد آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لذوي الفقيد عبدالله الثقفي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة وجدة، حيث كان يرافقه مساعد وزير التعليم.
وعبر وزير التعليم عن صادق عزائه ومواساته لهم ولأسرة التعليم، مشيرًا إلى مآثره وأعماله، سائلًا الله له الرحمة والمغفرة.
وقبل قليل، قدم أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، تعازيه لذوي الفقيد عبدالله الثقفي، والذي وافته المنية السبت الماضي.
وعبّر أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يعزي ذوي عبدالله الثقفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.