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إخلاء مجمع تجاري في الأحساء بسبب حريق

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2019-06-11

إخلاء مجمع تجاري في الأحساء بسبب حريق

متابعات الخليج 365 - الأحساء

أخمد الدفاع المدني في الأحساء، مساء اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في أحد المجمعات التجارية.

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وأوضح المدني أن الحريق انحصر في محل بالدور الأول، فيما تم إخلاء المجمع بالكامل.

وقال الدفاع المدني: إن الحريق نتج عنه إصابتان، تم معالجتهما في الموقع.





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