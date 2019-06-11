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إخلاء مجمع تجاري في الأحساء بسبب حريق
متابعات الخليج 365 - الأحساء
أخمد الدفاع المدني في الأحساء، مساء اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في أحد المجمعات التجارية.
وأوضح المدني أن الحريق انحصر في محل بالدور الأول، فيما تم إخلاء المجمع بالكامل.
وقال الدفاع المدني: إن الحريق نتج عنه إصابتان، تم معالجتهما في الموقع.
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