عاطل منذ شهور فهل يمكنه التسجيل في حساب المواطن ؟

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن إمكانية التسجيل للحصول على دعم برنامج حساب متابعات الخليج 365، خاصةً وأنه عاطل منذ 8 أشهر تقريبًا، فهل سيؤثر ذلك على استحقاقه للدعم؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالتأكيد أنه يمكنه التسجيل، حيث لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، وفي حال انطبقت عليه الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم له.

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ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها الأفراد لكنه يطابقها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، ويُصرف الدعم في حساب متابعات الخليج 365 حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع أمس الاثنين، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).