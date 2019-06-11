اخبار السعوديه

وفاة شخص غرقًا بعد سقوطه في مسبح استراحة بـ رفحاء

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم وفاة شخص غرقًا بعد سقوطه في مسبح استراحة بـ رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-11

وفاة شخص غرقًا بعد سقوطه في مسبح استراحة بـ رفحاء

متابعات الخليج 365 - رفحاء

لقي شخص مصرعه غرقًا في مسبح باستراحة بحي الورود في رفحاء بالمنطقة الشمالية.

Advertisements

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي: إنه في تمام الساعة الثالثة و53 عصر اليوم الثلاثاء، تبلغ مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة رفحاء عن حادث إنقاذ، وفور الانتقال للموقع تبين أن الحادث عبارة عن سقوط شخص في مسبح باستراحة بحي الورود، وتم إخراجه من قبل الدفاع المدني ونقله إلى مستشفى رفحاء المركزي عن طريق الهلال الأحمر.

وأوضح العنزي أن الغريق توفي لاحقًا، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي المتوفى وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وشدد متحدث الدفاع المدني في الشمالية على أهمية أخذ كافة الاحتياطات الضرورية عند السباحة، سواء في الأندية أو الاستراحات ونحوها، والتي تتضمن وجود أشخاص مؤهلين في أعمال الإنقاذ والغوص لمساعدة المتدربين في السباحة والتأكد من توفر أطواق النجاة وكافة التجهيزات اللازمة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص غرقًا بعد سقوطه في مسبح استراحة بـ رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا