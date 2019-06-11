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تطور واضح في أداء القطاع الخاص بالمملكة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
شهد قطاع الأعمال في المملكة، تحسنًا كبيرًا على مستوى نشاط القطاع الخاص، وذلك يرجع إلى النمو المتواصل وتماسك أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية.
وحسب تقرير أدرته وكالة الأنباء الأمريكية بلومبيرغ، فإن “هذا الانتعاش في القطاع الخاص بكل من المملكة والإمارات يعكس احتماليات استمرار التحسن في المستقبل القريب للدولتين الخليجتين”.
وأضاف التقرير أن مؤشر القدرة الشرائية في المملكة، وفقًا لمؤشر يصدره بنك الإمارات دبي الوطني، ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2017، فيما قفز المؤشر بالنسبة للإمارات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
ومن جانبها، أشارت خديجة حق، مديرة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك، إلى أن ”تحسن القطاع في الإمارات جاء نتيجة نمو الطلب خاصة الطلب الخارجي من السعودية وسلطنة عمان“.
وأوضح التقرير أن ”تجاوز المؤشر لكلا البلدين حاجز 50 نقطة ليصل إلى 57.3 نقطة في السعودية و59.4 نقطة في الإمارات؛ ما يعكس تحسنًا كبيرًا في الأعمال بالبلدين في السنوات الأخيرة، وهو مؤشر على أن الانتعاش سيتسمر“.
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