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2019-06-11 الفيصل يعزي ذوي مدير تعليم مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة قدم أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي، والذي وافته المنية السبت الماضي. Advertisements وعبّر أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان. من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.









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