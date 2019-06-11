إغاثي الملك سلمان يوزع 1,900 سلة غذائية في قرى اليتمة اليمنية

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - واس

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,900 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة من السيول والنازحين في قرى الاشراع، سويقاء، المجمع، المحير، آل جعيد والقعيف، عفي، المتنه، الجبوب، الهضبه والمرازيق، الملتقى، المعاطره، ضبع، الحشيفاء، الحرج المهامشة وام شداد التابعة لمديرية اليتمة في محافظة الجوف، استفاد منها 11,448 نازحًا.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز التي بلغت 345 مشروعًا.