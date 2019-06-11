- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم ضبط 12 شخصًا جمعوا 50 ألف قطعة ملابس من الحاويات الخيرية! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط 12 شخصًا جمعوا 50 ألف قطعة ملابس من الحاويات الخيرية!
متابعات الخليج 365 - بريدة
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار بمساندة الجهات الأمنية في بريدة، منزلًا شعبيًّا يستغله 12 شخصًا من العمالة المخالفة في تخزين الملابس.
وقالت التجارة: إن المضبوطين كانا يجمعون الملابس من الحاويات الخيرية تمهيدًا لتوزيعها خارج المدينة، مشيرةً إلى أنه تمت مصادرة 50 ألف قطعة من الملابس المخزنة داخل المنزل.
وأكدت وزارة التجارة أنه تم ضبط العمالة المخالفة من قبل الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 12 شخصًا جمعوا 50 ألف قطعة ملابس من الحاويات الخيرية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.