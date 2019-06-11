2019-06-11

ضبط 12 شخصًا جمعوا 50 ألف قطعة ملابس من الحاويات الخيرية!

متابعات الخليج 365 - بريدة

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار بمساندة الجهات الأمنية في بريدة، منزلًا شعبيًّا يستغله 12 شخصًا من العمالة المخالفة في تخزين الملابس.

وقالت التجارة: إن المضبوطين كانا يجمعون الملابس من الحاويات الخيرية تمهيدًا لتوزيعها خارج المدينة، مشيرةً إلى أنه تمت مصادرة 50 ألف قطعة من الملابس المخزنة داخل المنزل.

وأكدت وزارة التجارة أنه تم ضبط العمالة المخالفة من قبل الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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