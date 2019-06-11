شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يُخلي مُجمعاً تجارياً في الأحساء ويُصيب شخصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأحساء) أخمدت فرق الدفاع المدني في الأحساء حريقاً اندلع في أحد المجمعات التجارية اليوم (الثلاثاء). أخمدت فرق الدفاع المدني في الأحساء حريقاً اندلع في أحد المجمعات التجارية اليوم (الثلاثاء). وأوضح الدفاع المدني عبر «تويتر»، أن الحريق انحصر في محل بالدور الأول وتم إخلاء المجمع، مؤكداً أنه نتج عن الحادثة إصابتان جرت معالجتهما في الموقع.



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