السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة فيما تلزم أمانة جدة الراغبين في فسح المحلات التجارية بتركيب كاميرات للمراقبة قبل إيصال الخدمات إلى تلك الأنشطة، رصدت عدسة «مكة» خلو حلقة خضار جدة من الكاميرات رغم ما لها من أهمية في الرقابة وتوثيق المخالفين بشكل الكتروني، إضافة إلى رصدها الممارسات غير الصحية.



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كانت هذه تفاصيل خبر حلقة خضار جدة بلا كاميرات مراقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.