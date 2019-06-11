القيادة تهنئ رئيسي روسيا والفلبين بذكرى اليوم الوطني والاستقلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوترتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. Advertisements وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس بوتين بذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد الرئيس دوترتي بذكرى استقلال بلاده، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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