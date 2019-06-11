11821 طالبا وطالبة ينتظمون في الفصل الصيفي بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

انتظم مطلع هذا الأسبوع 11821طالبا وطالبة بالرياض للدراسة في الفصل الصيفي في 28 مدرسة، تقدم لهم الخدمة التعليمية والإدارية والإشرافية، وبلغ عدد الكادر التعليمي من ذوي الكفاءة والخبرة 431 موظفا و287 موظفة.

ودعا مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي لجنة النظام الصيفي إلى توفير بيئة مناسبة لتطبيق الفصل الصيفي وتوعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بأهمية استثمار فرصة الدراسة خلال الإجازة الصيفية.

وأوضح مساعد المدير للشؤون التعليمية (بنين) عبدالله الغنام أن الفصل الصيفي يتيح الفرصة للطلاب الراغبين في تحسين تعليمهم، كما أنه فرصة لتخفيف العبء الدراسي عن بعض الطلاب المتعثرين، وهو استثمار أمثل لوقت الإجازة الصيفية بما يفيد الطلاب.

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من جانبها ذكرت مساعد المدير للشؤون التعليمية بالإدارة، ريم الراشد، أن تعليم الرياض اتخذ جميع الإجراءات التنظيمية والاستعدادات والتهيئة للفصل الصيفي منذ مطلع شعبان الماضي، بعد صدور تعميم نائب الوزير الذي حوى تنظيم افتتاح الفصل الصيفي، كما وضعت المعايير والاشتراطات الدقيقة لترشيح المدارس والهيئة الإدارية والتعليمية والإشرافية بعد عقد اجتماعات وتدريبات لتحقق الاستفادة القصوى للطالبات من الدراسة الصيفية، فيما بينت عضو لجنة الفصل الصيفي بتعليم الرياض رقية المحمود أن مدة الفصل الصيفي 8 أسابيع بدءا من 6 شوال، فيما ستكون الاختبارات النهائية للفصل الصيفي الثلاثاء الـ 27 من ذي القعدة ولمدة أربعة أيام فقط، كما أن مدة كل حصة دراسية صيفية 90 دقيقة في اليوم الدراسي، وسيسمح للطلاب الملتحقين بتسجيل مادة دراسية كحد أقل إلى تسجيل ثلاث مواد دراسية خلال الفصل الصيفي.

وأفاد عضو لجنة الفصل الصيفي بتعليم الرياض عبدالرحمن الصفيان بأن نظام الفصل الصيفي يهدف إلى معالجة حالات التعثر وإكمال متطلبات التخرج والتسريع للطلاب، وحث الطلاب على الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المتاحة لهم بأفضل طريقة.

الفصل الصيفي يطبق في:

13مدرسة للبنات

15 مدرسة للبنين