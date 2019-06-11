كندا تتجاوز الكاميرون في مونديال السيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مونبلييه

استهل المنتخب الكندي لكرة القدم مسيرته في بطولة كأس العالم 2019 للسيدات في فرنسا بفوز صعب بهدف دون مقابل على نظيره الكاميروني في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة.

وكان المنتخب الكندي هو الأفضل على مدار شوطي المباراة، كما كان الأكثر استحواذا على الكرة وهجوما، ولكنه اصطدم بالدفاع القوي من المنتخب الكاميروني الذي اعتمد بشكل كبير على الناحية الدفاعية وأجادها فيما لم يشكل أي إزعاج للدفاع الكندي.