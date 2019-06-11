سوبر الأهلي والزمالك 18 سبتمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري موعد مباراة السوبر الخاصة بالموسم الماضي، والتي تجمع الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر.

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وأعلنت اللجنة، حسب بيان رسمي إقامة مباراة السوبر المصري يوم 18سبتمبر المقبل، دون تحديد مكان إقامتها، سواء كانت داخل أو خارج مصر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة السوبر للموسم الحالي بين الدوريين في الموسم المقبل.

وتوج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر للموسم الماضي بفوزه على المصري بهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.