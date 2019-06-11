محافظ ظهران الجنوب يؤدي صلاة الميت على الشهيد الوادعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ظهران الجنوب

أدى محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر أمس، بالجامع الكبير، صلاة الميت على شهيد الواجب قايد الوادعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بالمحافظة.

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وعقب الصلاة نقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي أمير منطقة عسير تركي بن طلال لأسرة الشهيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهته أعرب والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه دفاعا عن هذا الوطن الغالي، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته.