العثور على مواطنينِ فقدا في عقبة آل عطيفة مصابينِ بالإجهاد والإرهاق

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - الباحة

عثر مدني الباحة على مفقودَي عقبة آل عطيفة على بعد ١٥ كم في منحدرات صعبة وخطيرة.

وأفاد الدفاع المدني أن المفقودينِ بصحة جيدة.

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وكان الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي قال في وقت سابق : تبلغنا في تمام الساعة 8 مساءً من يوم أمس عن فقدان شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفة التي تربط السراة بتهامة والمخصصة للنزول بالأقدام، وتبدأ من دار الرمادة بالسراة وتنتهي بقرية الجوة بالمخواة وبطول 30 كم، وتمرّ بمنحدرات جبلية وعرة، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ بواقع 12 فردًا من أعلى العقبة، وكذلك من أسفل العقبة، وتمت مشاهدة الحالتين الساعة 6 صباحًا من هذا اليوم ليتم وصول رجال الإنقاذ لهما في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

وأضاف: عُثر على الشخصين “سعوديين: 59 سنة، و46 سنة” على بعد 15 كم من بداية العقبة وهما مصابان بالإجهاد والإرهاق، وقد شكلت التضاريس تحديًا صعبًا أمام رجال الدفاع المدني، وخصوصًا أن الطريق قديم جدًّا ومتهالك بسبب السيول وعوامل التعرية التي جعلت منه طريقًا متقطّعًا محفوفًا بالمنحدرات الشاهقة.

وتابع بالقول : تمت مرافقة الشخصين وتأمينهما حتى الوصول إلى أسفل العقبة، وعلى بعد أكثر من 15 كم من موقع تمركز الفرق، والوصول لمركز الإسناد والآليات في تمام الساعة 2 ظهرًا؛ حيث تم الكشف عليهما وإسعافهما من قبل الجهات المختصة.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع بعدم المجازفة في عبور مثل تلك المواقع والمخاطرة؛ حفاظًا على سلامة الأرواح، متمنين للجميع السلامة الدائمة.