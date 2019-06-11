حساب المواطن يوضح الحد المانع من الحصول على الدعم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على حد الدخل المانع من الحصول على الدعم حيث تم مراعاة مجموع دخل الأسرة وعدد الأفراد وعمرهم وغيرها من العوامل عند التحقق من الأهلية وتحديد قيمة الدعم.

وتلقّت خدمة العملاء استفسارًا من أحد المواطنين قال فيه: إنه لم يتلقَّ دعم حساب متابعات الخليج 365 ولا مرة بالرغم من أن هناك مَن هو أعلى منه راتباً ويحصل الدعم.

وردّ حساب متابعات الخليج 365 بالقول : بعد الاطلاع على بياناتك يتضح بأنه تمّ تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم بناءً على إجمالي دخلك ودخل التابعين.

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ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها الأفراد لكنه يطابقها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، ويُصرف الدعم في حساب متابعات الخليج 365 حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع أمس الاثنين، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).