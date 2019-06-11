الان تتابع عاجل .. الإمارات: سنساهم في دعم الانتقال السلمي في السودان بما يحفظ الدولة ومؤسساتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. الإمارات: سنساهم في دعم الانتقال السلمي في السودان بما يحفظ الدولة ومؤسساتها | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. الإمارات: سنساهم في دعم الانتقال السلمي في السودان بما يحفظ الدولة ومؤسساتها report this ad

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