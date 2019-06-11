شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» و«الجمارك»: مبادرة لنقل أمتعة الحجاج من مطار جدة إلى مساكنهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وقعت وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للجمارك، مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة نقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مساكنهم. وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم.



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