شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمالة سرقت 50 ألف قطعة ملابس من «حاويات خيرية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) ضبطت وزارة التجارة والاستثمار في بريدة منزلا شعبيا يستغله 12 شخص من العمالة المخالفة في تخزين الملابس بعد جمعها من الحاويات الخيرية تمهيداً لتوزيعها خارج المدينة. ضبطت وزارة التجارة والاستثمار في بريدة منزلا شعبيا يستغله 12 شخص من العمالة المخالفة في تخزين الملابس بعد جمعها من الحاويات الخيرية تمهيداً لتوزيعها خارج المدينة. وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أنه تمت مصادرة 50 ألف قطعة من الملابس المخزنة داخل المنزل.



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