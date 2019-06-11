شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف للمحافظين ورؤساء المراكز: سهلوا إجراءات خدمة المواطنين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وبادلهم أمير المنطقة التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على الجميع بالخير والبركات.
كما استمع أمير الجوف من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز إلى شرح عن سير العمل فيها، مؤكداً الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة وتفقد أحوالهم في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والعمل على تسهيل إجراءات خدمة المواطنين.
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