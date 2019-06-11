شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة فوزه في الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث الأمير بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم جومارت توكاييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لتوكاييف، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.



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