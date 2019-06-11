شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة فوزه في الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم جومارت توكاييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم جومارت توكاييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال خادم الحرمين الشريفين: «يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كازاخستان، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».



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