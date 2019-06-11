شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يُناقش المشاريع التنموية مع «بلدي الجبيل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استقبل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رئيس المجلس البلدي لمحافظة الجبيل فهد بن عبد الرحمن المسحل، وعدد من أعضاء المجلس، في مقر الأمانة اليوم (الثلاثاء).

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالمشاريع التنموية التي تنفذها البلدية في محافظة الجبيل، إلى جانب الخدمات البلدية الأخرى، وبحث بعض المشاريع الاستثمارية وخاصة في مواقع الكورنيش.

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من جهته، أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن محافظة الجبيل تشهد حالياً عدداً من المشاريع التنموية التي ستُسهم في تعزيز البنية التحتية بالمحافظة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي تطرحها البلدية في عدد من المواقع، والبرامج التي تنفذها البلدية حالياً في المحافظة، مشيداً بالروح التكاملية والتعاون البناء والمثمر بين المجلس البلدي والبلدية، والذي انعكس جلياً على تنفيذ المشاريع ومتابعتها خدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشار الجبير إلى حرص الأمانة الدائم على دعم المحافظة بكافة المشاريع كما هو الحال في باقي المحافظات الأخرى بالمنطقة، من خلال الميزانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لتنفيذ هذه المشاريع.

وأوضح أن محافظة الجبيل شهدت نقلة نوعية كبيرة من خلال المشاريع التي تنفذها الأمانة، كما تشهد حالياً تنفيذ 24 مشروعاً بإجمالي 224,029 مليون ريال، تمثلت في تطوير تقاطعات طريق المدينة المنورة، وتطوير الواجهة البحرية بجزيرة جنة، وتطوير الكورنيش الجنوبي، وتطوير شارع الملك فيصل الشرقي والشمالي «مبادرة أنسنة المدن»، وردم وتسوية الأراضي بضاحية الملك فهد بالجبيل، وردم وتسوية وتنزيل وتبتير الأراضي والمخططات، وردم وتسوية وسفلتة ضاحية الملك فهد ببلدية الجبيل «مبادرة السيول»، وكذلك آليات التخلص من النفايات وردم المستنقعات، وإنشاء مجموعة من الحدائق بالأحياء السكنية، وحدائق وممرات مشاة وساحات بضاحية الملك فهد، ودراسات وتصاميم الحدائق ودراسة وتصميم إنشاء مبنى متعدد الأدوار، والإشراف الفني الهندسي على أعمال التنفيذ للمشاريع، واستكمال مشروع تأهيل وتطوير الشوارع، واستكمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة مخططات المنح بضاحية الملك فهد بالجبيل، وسفلتة وإنارة حي الخالدية وحي الضباب بالجبيل.