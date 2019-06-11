شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف: دعم القيادة لـ«النيابة» حقق العدالة وخدم الصالح العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ عمر بن عيسى الحازمي، ومديري الدوائر بالفرع.

ورحب الأمير فيصل بن نواف بالشيخ الحازمي ومرافقيه، منوهاً بالدعم والمتابعة الذي يحظى به جهاز النيابة العامة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما أسهم في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بما يخدم الصالح العام، وفق نهج ودستور هذه البلاد القائم على كتاب الله والسنة النبوية.

من جانبه، أعرب مدير فرع النيابة العامة بالجوف عن شكره لأمير المنطقة على دعمه لأعمال النيابة العامة.