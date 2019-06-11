شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلع على أعمال فرع النيابة بالمنطقة والخطط المستقبلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي، الذي هنأه بعيد الفطر المبارك.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على أعمال النيابة في المنطقة، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها للتوسع في الفروع على مستوى محافظات المنطقة.

كما جرى مناقشة سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين الإمارة والنيابة العامة بما يحقق الأهداف المرجوة.