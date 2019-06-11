شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة: افتتاح جزئي لمشروع طريق الإمام مسلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)@samo4087

وجّه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم الذي تنفذه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركائها، ابتداءً من غدٍ الأربعاء , لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات سكان حي العزيزية والأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة.

ويأتي التشغيل الجزئي للطريق الجديد بطول 3.6 كيلومتر، والذي يربط بين طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات)، وصولاً إلى طريق الخليفة عمر بن الخطاب، متواكباً مع خطة تحديث شبكة الطرق العامة بالمدينة المنورة، ويساهم في تحقيق تطلعات سكان تلك الأحياء وتطوير خدمات الطرق العامة من خلال المشروع الجديد الذي يُشكل شرياناً مهما يربط بين أحياء غرب المدينة مع الطريق الدائري الثاني وطريق الهجرة، ويسهل الحركة المرورية بما يتوافق مع رؤية الهيئة في تحسين الجوانب الحضرية لشبكة الطرق العامة ورفع مستوى التكامل مع المناطق المحيطة بالمشروع.

ويتضمن مشروع امتداد طريق الإمام مسلم 6 مسارات رئيسية في كلا الاتجاهين بعرض 64 متراً، بالإضافة إلى 4 مسارات مخصصة للخدمات العامة والوقوف على جانبي الطريق الذي يفصل بينهما الجزيرة الوسطية المُضاءة بـ 85 من أعمدة الإنارة بتقنية (LED) الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، والتي جرى تركيبها وفقاً لمعايير التشغيل بهدف توزيع الإضاءة بطريقة هندسية ترفع مستوى الكفاءة التشغيلية للطريق الجديد.