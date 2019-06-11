15 ناديا إيطاليا تعارض تعديلات أبطال أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عارض 15 ناديا إيطاليا من الدرجة الأولى الإصلاحات الجدلية لرابطة الأندية الأوروبية المقترحة على مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، التي يدعمها نادي يوفنتوس بطل الدوري في آخر ثماني سنوات، بحسب ما أشارت إليه تقارير صحافية.

ودافع رئيس يوفنتوس ورابطة الأندية الأوروبية أندريا أنييلي، الأسبوع الماضي عن التعديلات المقترحة، مؤكدا أنها تهدف لحماية الأندية الصغيرة من سطوة البطولات الخمس الكبرى للأندية.

وتقترح رابطة الأندية الأوروبية نظام مسابقات بمشاركة 128 ناديا، موزعة على ثلاث بطولات (عوضا عن بطولتين حاليا) بغرض اعتمادها بدءا من عام 2024.