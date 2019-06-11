شالكه يستعير كيني عاما من إيفرتون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دوسلدورف

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم، تعاقده مع جونجوي كيني مدافع إيفرتون الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسيظل كيني «22 عاما» مع المنتخب الإنجليزي استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما قبل أن ينضم في فترة إعداد شالكه في وقت لاحق من الصيف.

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وقال جوشين شنايدر المدير الرياضي لشالكه «سعداء للغاية لأننا تمكنا من الحصول على جينجي كيني، بهذا التعاقد، ملأنا الفراغ في مركز الظهير الأيمن، وحققنا أحد أهدافنا هذا الصيف».

وقال كيني «إنها فرصة كبيرة لي، المجيء لبلد جديد وإظهار قدراتي خاصة في ناد كبير مثل شالكه».

وتواجد كيني مع إيفرتون لما يقرب من تسع سنوات وشارك للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2016 من مقاعد البدلاء أمام فريق نوريتش سيتي.

وشارك كيني في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ولديه عقد مع إيفرتون حتى 2022.