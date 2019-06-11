أستراليا تتقدم على قطر في تصدير الغاز عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقدمت أستراليا على قطر في تصدير الغاز الطبيعي لتحتل المركز الأول عالميا، حيث شحنت شركة Royal Dutch Shell أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع Prelude التابع لها قبالة شمال غرب أستراليا، ما يعطي الأخيرة موقع الصدارة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتقدر تكلفة مشروع Prelude بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين و600 ألف طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، و1.3 مليون طن سنويا من المكثفات، إضافة إلى إنتاج 400 ألف طن سنويا من غاز البترول المسال.

يأتي إنجازه بعد طول انتظار، ليفرض المزيد من الضغوط على أسعار الغاز المسال، والتي تسجل أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام، مع بروز العديد من المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة وأستراليا.