انفجار غاز يصيب 10 في إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما

أصيب عشرة أشخاص، بينهم طفلة 5 أعوام وهي في حالة خطيرة، عقب وقوع انفجار بسبب تسرب غاز أمس في بلدة روكا دي بابا، على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق روما.

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وقال مستشفى بامبينو جيسو للأطفال في بيان، «إن الفتاة المصابة في حالة مستقرة حاليا ولديها رضوض خطيرة في الوجه والجمجمة».

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» نقلا عن سلطات الصحة الإقليمية، أن عمدة روكا دي بابا إيمانويل كريستيني، نقل إلى مستشفى آخر، مصابا بحروق في الوجه والذراعين.

واتهمت شركة «أتال جاز» في بيان، شركة أخرى لم تسمها بأنها المتسببة في الانفجار، وقالت إن أعمال الحفر خارج مقر المبنى أضرت بأنابيب الغاز تحت الأرض، مما أدى لحدوث تسريب.