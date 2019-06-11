السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل غرق طفلان وأربع نساء ورجل عندما انقلب قارب كانوا فيه قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية أمس.
وقال خفر السواحل اليوناني، إنه جرى إنقاذ 57 شخصا آخرين في عملية ما زالت جارية. ولم يذكر خفر السواحل المزيد من التفاصيل عن الحادث أو جنسية الضحايا.
ويحاول لاجئون ومهاجرون كثيرون عبور بحر إيجة من تركيا، وهي رحلة قصيرة لكنها خطيرة وكثيرا ما تتم في ظل أحوال جوية سيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب قارب في جزيرة يونانية وغرق 7 من ركابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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