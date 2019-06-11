انفوجرافيك: فوائد المشي على المرتفعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجني الكثير من الفوائد الصحية عندما تضيف بعض الارتفاع إلى روتين المشي الخاص بك، وفقا لموقع Very Well Fit منها:

تزيد من قوة عضلات مختلفة عن المشي العادي

تحرق سعرات أكثر

تزيد معدل نبضات القلب

يمكنك أداء تمارين المنحدرات الخاصة

ولكي تستفيد من المشي على التلال بإمكانك اتباع بعض النصائح:

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1 ابدأ بتمارين الإحماء

2 اجعل خطواتك سريعة لتصل أسرع

3 احن رأسك قليلا نحو التل

4 لا ترفع ركبتك كثيرا

5 راقب معدل نبضات قلبك

6 قلل سرعتك إذا انقطع نفسك.

7 استعمل عصا توازن حركة جسدك العليا.

8 اجعل خطواتك أقصر لتخفف ثقل جسدك