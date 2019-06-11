السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
تجني الكثير من الفوائد الصحية عندما تضيف بعض الارتفاع إلى روتين المشي الخاص بك، وفقا لموقع Very Well Fit منها:
تزيد من قوة عضلات مختلفة عن المشي العادي
تحرق سعرات أكثر
تزيد معدل نبضات القلب
يمكنك أداء تمارين المنحدرات الخاصة
ولكي تستفيد من المشي على التلال بإمكانك اتباع بعض النصائح:
1 ابدأ بتمارين الإحماء
2 اجعل خطواتك سريعة لتصل أسرع
3 احن رأسك قليلا نحو التل
4 لا ترفع ركبتك كثيرا
5 راقب معدل نبضات قلبك
6 قلل سرعتك إذا انقطع نفسك.
7 استعمل عصا توازن حركة جسدك العليا.
8 اجعل خطواتك أقصر لتخفف ثقل جسدك
كانت هذه تفاصيل خبر انفوجرافيك: فوائد المشي على المرتفعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.