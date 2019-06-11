جامعة الطائف تفتح بوابة القبول اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ جامعة الطائف اليوم فتح بوابة القبول لاستقبال طلبات خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي المقبل عبر بوابة الجامعة الالكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن القبول سيكون الكترونيا على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيرا إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة الالكتروني من خلال خدمة «استفسار».

وبين أن فتح بوابة القبول سيستمر إلى 26 شوال المقبل «تغلق البوابة الثانية ظهرا»، بينما ستفرز طلبات المتقدمين خلال الفترة الممتدة من 27 شوال إلى 6 ذي القعدة المقبل.