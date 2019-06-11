أم القرى تدعم التحول الرقمي بمشاريع الحاسب الآلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل على أبرز الإنجازات التي حققتها مشاريع طلاب كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات خلال العام الجامعي 1439/‏ 1440، في دعم مسار التحول الرقمي للمملكة والتي ساهمت في تقديم حلول تقنية للسوق المحلي واحتياجات الجامعة من الأنظمة الرقمية على حد سواء، والتي تعكس توجهات الكلية في تطبيق خطتها الاستراتيجية.

وأشاد بجهود طلبة كلية الحاسب الآلي، مؤكدا أن الكلية تعد من الكليات المتميزة في الجامعة بتميز مخرجاتها وأبحاثها ودراساتها في كافة تخصصاتها التقنية والمعلوماتية.

وشدد على ضرورة مواصلة هذا التطور في المشاريع الطلابية المستقبلية.