جوازات الشرقية تنجز 1.4 مليون عملية خلال العيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنجزت جوازات المنطقة الشرقية خلال إجازة عيد الفطر في الفترة من 25 / 9 وحتى 5 / 10 في جميع فروعها 1441520 عملية.
وأوضحت الجوازات في بيانها أمس أن مجموع عمليات إصدار الجواز السعودي وتجديده بلغ 2845، فيما بلغ مجموع عمليات المقيمين 3416، في حين بلغ مجموع العابرين من خلال منافذ جوازات المنطقة 1437850، كما بلغ مجموع عمليات المرحلين 409.
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