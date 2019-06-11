السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة أحبطت أجهزة الأمن المصرية أمس محاولة تسلل 17 شخصا إلى الجانب الليبي عبر الطرق الصحراوية بمحافظة مطروح. وأفادت التحريات الأولية بأن المتسللين حاولوا مغادرة الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة للجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بمنطقة السلوم، إلا أن قوات الأمن القت القبض عليهم وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم تمهيدا لعرضهم على النيابة المختصة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17 متسللا في قبضة الشرطة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.