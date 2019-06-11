أمريكا تتوسع في إنتاج الطائرات بدون طيار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه تم تكليف وزارة الدفاع «البنتاجون» بتوسيع إنتاج الطائرات بدون طيار. وكتب ترمب في رسالة إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ «ستتخذ وزارة الدفاع إجراءات لتطوير وشراء معدات ومواد لازمة لإنتاج وصيانة وحماية وتوسيع القدرة الإنتاجية لأنظمة الطائرات بدون طيار»، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبيرج.



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