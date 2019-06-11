البنك الدولي يدرب مختصين في 9 جهات حكومية على متابعة واسترداد أموال الفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ البنك الدولي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، أمس برنامجا تدريبيا يستمر ثلاثة أيام، بعنوان «متابعة واسترداد الأموال الناتجة من جرائم الفساد: الإجراءات، التحديات، وأفضل الممارسات»، في مركز نزاهة للتدريب بمقر الهيئة في مدينة الرياض، حيث سيتم تدريب مختصين في 9 جهات حكومية على متابعة واسترداد أموال الفساد.

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ويحضر البرنامج التدريبي عدد من المختصين، رئاسة أمن الدولة، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الخارجية، وإمارات المناطق.

وتهدف الدورة إلى تحليل الإطار الأساسي لاسترداد الأصول والأموال الناتجة من جرائم الفساد، مع التركيز على الأبعاد الدولية لتحديد الأصول المطلوب استردادها، والتعرف على السبل القانونية لاسترداد الأصول الدولية، ومعرفة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويأتي تنظيم نزاهة لهذا البرنامج التدريبي، تنفيذا للأمر الملكي الكريم، لمناقشة الآليات المقترحة التي أعدتها «نزاهة» بشأن متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، وانطلاقا من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.