الوكالة الذرية: طهران ترفع تخصيب اليورانيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إن إيران تعزز من عمليات تخصيب اليورانيوم عقب إعلانها عن انسحابها التدريجي من الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.

وأضاف للصحفيين في إشارة إلى أحدث المعلومات التي جمعها مفتشو الوكالة في إيران «وتيرة الإنتاج تتصاعد»، وأوضح أنه من غير الواضح متى سوف يتجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران، الحد الذي نص عليه الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015، وذلك لأن الإنتاج متذبذب.

بدوره أعرب وزير الخارجية الألماني عن قلقه من تزايد التوتر في المنطقة بواسطة التحركات من خارج المنطقة، قائلا إننا والاتحاد الأوروبي نسعى إلى خفض التوتر في المنطقة ولن ندخر أي جهد في هذا الإطار.

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واعتبر ماس الخروج الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي بأنه خطة غير صائبة، وأشار إلى جهود أوروبا لتطبيق آلية مالية مع إيران «اينستكس»، قائلا إن هناك تطابقا في الاتحاد الأوروبي للعمل على حفظ وتنمية التعاون الاقتصادي مع إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018 وفرضت عقوبات شديدة على طهران.

وطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني أوروبا الالتزام بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، وأدعى لدى استقباله أمس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تسعى لإرساء دعائم الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة، ولا سيما في أفغانستان والعراق وسوريا.

وحدد روحاني مهلة تنتهي في السابع من يوليو المقبل لبقية الموقعين على الاتفاق (الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) لضمان الفوائد الاقتصادية لإيران بموجب الاتفاقية وتحييد العقوبات الأمريكية.