خادم الحرمين يوجه باعتماد مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة» في المخاطبات الرسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة» في جميع المخاطبات الرسمية، والتصريحات الإعلامية.

وجاء التوجيه الكريم موافقة لتوصية وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد الراجحي، الخاصة بتوحيد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة»، بعدما لوحظ استخدام مصطلحات مختلفة لوصف الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المكاتبات والتقارير والتصريحات الإعلامية الصادرة من الجهات الحكومية.

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وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور هشام الحيدري إلى أن التوجيه السامي الكريم بتوحيد استخدام المصطلح في جميع المخاطبات الرسمية بالمملكة، يأتي منسجما مع الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها من رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين.

وأوضح أن كثرة المسميات التي تطلقها الجهات والأفراد على الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدام مصطلحات محلية بديلة عن المصطلحات الدولية تربك عملية التواصل اللغوي مع غير الناطقين بالعربية في المحافل والمنتديات العالمية، داعيا جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بتنفيذ الأمر السامي باعتماد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة» في جميع المخاطبات بدلا من المسميات الأخرى.

وشدد الحيدري على أن الالتزام بالمصطلح جزء لا يتجزأ من التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، مؤكدا أن المصطلح المتفق عليه عالميا هو «الأشخاص ذوو الإعاقة».