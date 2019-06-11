أمير الشرقية يستقبل الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة أنتل آيسف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف الطالبة بتعليم المنطقة شوق بنت فيصل مدني، الحاصلة على المركز الثالث في مسابقة أنتل آيسف 2019 على مستوى العالم في مجال الهندسة البيئية، وحصولها على جائزة خاصة من جامعة أريزونا «منحة دراسية».

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وأكد خلال استقباله للطالبة شوق ووالدها في مكتبه بديوان الإمارة أمس أن حصول الطالبة على هذا الإنجاز يعد فخرا لها ولوالديها ولوطنها بشكل عام، حيث رفعت راية الوطن خفاقة في محفل علمي عالمي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التي حصل عليها طلاب وطالبات المملكة في مشاركاتهم الداخلية والخارجية جاء بتوفيق من الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة لقطاع التعليم. وشدد على مواصلة الطالبة شوق لجهودها في المجال الذي برزت فيه والاستمرار نحو مراحل متقدمة من الأبحاث العلمية، متمنيا لها التوفيق والمزيد من الإنجازات.

من جانبها عبرت الطالبة شوق عن سعادتها وشكرها لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه وتشجيعه المستمر لأبنائه وبناته للحصول على أعلى المراكز، مبينة أن حصولها على هذا المركز يعد فخرا لها ولوطنها ولمدرستها.

وأشارت إلى أن مشروعها الفائز عبارة عن غشاء متعدد الوظائف مستجيب للضوء المرئي لفصل الزيت عن الماء وتنقية المياه من الملوثات العضوية، مبدية طموحها في الالتحاق بتخصص يسمح لها بإكمال مسيرتها في الأبحاث العلمية لخدمة وطنها.