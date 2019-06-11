أمير نجران يستعرض مستجدات الحد الجنوبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أشاد أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بما يصنعه رجال القوات العسكرية والأمنية من الوزارات والقطاعات كافة، في صون الأمن وتأمين الراحة والطمأنينة للمواطن والمقيم والمعتمرين وزائري الحرمين الشريفين، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة وثبات لكل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.

واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، المستجدات على الحد الجنوبي للمنطقة، في إيجاز قدمه قائد قوة نجران، اللواء ركن محمد الزهراني.

وقدم الزهراني خلال اللقاء، نيابة عن كافة منسوبي القوة، التهنئة لأمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يعيده على القيادة والوطن والمواطن بالعز والنصر المبين.