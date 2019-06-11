التدريب التقني ضمن أفضل 15 جهة في مؤشر النضج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجهات الحكومية التي ساهمت في رفع المؤشر الإجمالي ضمن أفضل 15 جهة حكومية.

جاء ذلك في تقرير نضج الخدمات الحكومية لعام 2019، الصادر من برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر».

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وبلغت نسبة تحسن مؤشر النضج لجميع الخدمات الرقمية الحكومية 72.38%، في إشارة إلى تطور الخدمات الرقمية الحكومية في المملكة.

وقدمت المؤسسة عددا من الخدمات الالكترونية لتسهيل الإجراءات وإحداث نقلة نوعية بعد إطلاقها لهويتها الجديدة التي حملت مبادرات تطويرية عدة، سعيا منها لتقديم خدمة أفضل وجودة عالية لخدمة المتدربين في منشآتها التدريبية المنتشرة بجميع مناطق المملكة، إضافة إلى تحسين خدمات التدريب الأهلي وغيرها.

يذكر أن مؤشر النضج للخدمات الرقمية الحكومية يعد أداة لتقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الرقمية للجمهور، وهو أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في برنامج التحول الوطني.